Falsa accusa di stupro ai danni di Balotelli, l’avvocato della ‘vittima’: “con i soldi compro 2 Ferrari”

7 Maggio 2022 15:24

Aveva orchestrato una falsa accusa di stupro ai danni di Mario Balotelli: l’avvocato Roberto Imparato incastrato da un’intercettazione nella quale afferma di voler comprare 2 Ferrari con i soldi del risarcimento

Mario Balotelli finisce ancora una volta al centro della cronaca, ma non per questioni sportive. E, a dirla tutta, questa volta non è neanche colpa sua. Secondo quanto si legge su “Il Corriere della Sera”, sarebbe stata orchestrata una finta accusa di stupro che lo vedrebbe protagonista di una violenza sessuale ai danni di una minorenne vicentina. Accusa decaduta lo scorso agosto.

La novità sulla vicenda riguarda la posizione di Roberto Imparato, avvocato trevigiano che difende la presunta vittima di violenza. Il legale viene descritto come la mente che avrebbe orchestrato un vero e proprio ricatto da 100.000 euro ai danni dell’ex calciatore di Milan e Inter: è accusato di tentata estorsione in concorso. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i fatti contestati risalgono fra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018: Imparato avrebbe preso contatti con il giornalista Alfonso Signorini per vendergli la notizia, con tanto di telefonata trappola utilizzata come arma del ricatto verso Balotelli.

Secondo le conversazioni telefoniche prese in esame dagli inquirenti, la ragazza bassanese avrebbe dichiarato a un’amica: “l’avvocato mi ha detto che devo dirgli (a Balotelli, ndr) che ho un trauma, che non dormo e che non vado a scuola… Devo dire ‘ste cose a Mario. E gli devo dire che mi chieda scusa, almeno. Così lo becco in pieno“. L’obiettivo era registrare la chiama per tendere un “trappolone” a Super Mario, costretto a quel punto a pagare la somma in cambio del silenzio sulla notizia. A telefonata conclusa, sarebbe arrivata anche l’esultanza conversando con un collega: “appena finito: Imparato 1 – Balotelli 0. Registrato per 20 minuti. Voglio una Ferrari gialla… e una blu. Abbiamo fatto cento prove. La ragazza è un’attrice nata. Alla fine, Balotelli fa pena“. Soldi che Imparato non è mai arrivato a incassa e che adesso potrebbe addirittura sborsare. Balotelli si è, infatti, costituito parte civile con gli avvocati Enrico Baccaro e Vittorio Rigo con la richiesta di 150.000 euro di danni.