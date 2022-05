Calabria, nel ricordo di Ottorino Rocca: a Falerna domani il primo Memorial

28 Maggio 2022 10:41

“I° Memorial Ottorino Rocca”: i dettagli dell’evento

Il 29 maggio sarà una data memorabile per Falerna, gli appassionati di motori e musica, in quanto ci sarà il primo Memorial intitolato a Ottorino Rocca, indimenticato ragazzo con la passione delle Alfa GT, prematuramente scomparso 5 anni fa. Per onorare la sua memoria, il Bunker Sound Club, associazione composta da ragazzi e ragazze di varie fasce d’età, uniti dal “tuning” (si intende la modifica di un veicolo rispetto agli standard produttivi di serie al fine di adeguarlo ai propri gusti o alle proprie specifiche esigenze), nonché dalla voglia di stare insieme, organizzerà nei parcheggi di Falerna Marina, adiacenti il lungomare, un evento unico nella zona, nel quale ricordare Ottorino.

L’evento, patrocinato dal Comune di Falerna, sostenuto da svariati commercianti della zona, “riveste un ruolo cardine non solo per celebrare chi condivideva i valori del Club Bunker Sound, ma perché attraverso iniziative del genere, è possibile fare prevenzione. La giornata vedrà i partecipanti che lo vorranno, cimentarsi in competizioni di Car Audio, con la possibilità di ricevere dei riconoscimenti per le migliori esibizioni”. Lo scrive in una nota stampa il Bunker Sound Club. L’ingresso, potrà essere effettuato dalle ore 10:00, mentre gli organizzatori comunicano che, parte del ricavato, sarà devoluto all’AFVS, associazione familiari e vittime della strada, così che da un evento tragico, possa nascere una speranza di sostegno concreto.