F1: piove a Montecarlo, partenza Gp Monaco ritardata

29 Maggio 2022 15:11

Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) – La partenza del Gp di Monaco in programma alle 15 è stata ritardata per “motivi di sicurezza” visto che a Montecarlo sta piovendo con intensità. Al momento la partenza è prevista per le 15:16 dietro la safety-car.