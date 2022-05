F1: Gp Spagna, Verstappen vince e vola in testa al Mondiale, Sainz quarto

22 Maggio 2022 16:42

Montmelò, 22 mag. (Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen vince il Gp di Spagna, complice il ritiro della Ferrari di Charles Leclerc quando era saldamente in testa alla gara, e si porta in testa al mondiale di F1 proprio davanti al ferrarista. Secondo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez, che fa anche il giro veloce, e che ha lasciato strada la compagno sul finire della gara. Torna sul podio la Mercedes con George Russell che chiude terzo, davanti all’altra Ferrari di Carlos Sainz che chiude quarto superando all’ultimo giro l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, quinto, ma che ha accusato un problema di benzina nel finale ed è stato costretto a rallentare. Il britannico comunque è stato autore di una gara strepitosa, recuperando dall’ultima posizione, in seguito ad un problema dopo il via dopo un contatto con la Haas di Magnussen. L’inglese chiude la rimonta con il quinto posto davanti all’Alfa Romeo di Valterri Bottas che precede Esteban Ocon, Lando Norris, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.