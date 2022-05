Ezio Privitera è il nuovo presidente del Circolo del tennis R. Polimeni

30 Maggio 2022 07:00

Rinnovate, con ampia partecipazione di votanti, le cariche sociali per i prossimi quattro anni al Circolo del tennis di Reggio Calabria

Domenica sera è terminato lo spoglio delle schede (la sessione elettorale era iniziata lo scorso venerdì) ed Ezio Privitera è risultato eletto presidente con un’ampia maggioranza, come era nelle previsioni: 780 voti su circa 900 votanti, contro una sessantina di voti dell’altro candidato alla presidenza, Giuseppe Di Vece.

Dopo un ventennio di grande dedizione, Igino Postorino ha lasciato la presidenza del Circolo per dare spazio ad una nuova generazione di professionisti, molti dei quali hanno fatto il proprio ingresso per la prima volta nel Direttivo.

La nuova dirigenza avrà la responsabilità della gestione per il prossimo quadriennio del CT Polimeni, che è uno dei maggiori circoli tennistici nazionali, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio, non solo sportivo, costruito in quasi un secolo di attività e, nello stesso tempo, dovrà sapere adeguare l’attività sociale ad un mondo in evoluzione continua, guardando soprattutto alle nuove generazioni.

L’interesse dei soci nel futuro del Circolo si è evidenziato attraverso il grande afflusso alle urne da parte degli iscritti, avvenuto nonostante non fosse prevista un’accesa competizione, come era invece accaduto nelle ultime due tornate elettorali.

Un altro buon viatico per un nuovo corso è stato anche l’evento sociale che si è tenuto proprio venerdì, in concomitanza dell’apertura delle urne (previsto dapprima qualche settimana fa). Infatti all’apericena in programma è seguita una serata per i giovani, che ha registrato il tutto esaurito (vedi immagini).