Ex Reggina, il Cagliari esonera Mazzarri a tre giornate dal termine del campionato

2 Maggio 2022 21:10

L’ex allenatore della Reggina Walter Mazzarri è stato esonerato dalla panchina del Cagliari

“Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra”. Con questa nota striminzita il Cagliari annuncia ufficialmente l’esonero di Walter Mazzarri. L’ex allenatore della Reggina, arrivato a stagione in corso in Sardegna, paga le ultime sconfitte, che mettono seriamente a rischio la salvezza. Fatale lo stop interno col Verona di ieri, il quarto nelle ultime cinque. Nel post gara, il tecnico toscano aveva dichiarato che l’avversario sembrava che “stesse giocando la finale di Champions” per l’intensità messa in campo nonostante non avesse più obiettivi. Non c’è ufficialità, ma i media nazionali riferiscono che il suo successore sarà Agostini, ex difensore rossoblu “promosso” dalla Primavera. Il suo compito, in queste ultime tre giornate, sarà condurre il Cagliari alla salvezza allontanando Salernitana e Genoa.