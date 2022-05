Esperienza all’onu di uno studente del Pizi di Palmi

2 Maggio 2022 09:30

Enrico Repaci, frequentante la 5H del Liceo Scientifico – Corso Cambridge presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi ha da poco concluso un’attività all’estero, altamente formativa. Appassionato di studi giuridici ed esperto nella conversazione in Lingua Inglese, Enrico ha voluto partecipare alla preselezione di “Ambasciatore del Futuro”, brillantemente superata e che gli ha consentito di essere tra i cinquemila studenti delle scuole superiori nella Conferenza che si è svolta a New York City dal 14 al 22 Marzo 2022.

“Un’ambizione che ho inseguito fin dal 2020. Mi ha sempre interessato il mondo della diplomazia e della geopolitica e, quando i cookies di Google mi hanno presentato questa opportunità, ho colto al volo l’ipotesi di potervi partecipare. Avrei sicuramente fatto una nuova esperienza, avrei potuto conoscere nuove persone e confrontarmi su temi di strettissima attualità”. Le parole di Enrico sono un fiume in piena e trabocca l’entusiasmo dell’esperienza formativa.

La simulazione diplomatica del modello ONU consente di approfondire e confrontare temi oggetto dell’agenda politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Ad Enrico, come campo d’indagine, è toccata la situazione politica dello Yemen, in particolare la condizione della donna e la sua tutela.

Il Pizi supporta sempre i singoli alunni nelle varie iniziative culturali che il mondo della scuola ed Enti diversi promuovono, purchè gli studenti siano fortemente motivati, manifestino un alto spirito di partecipazione e siano in possesso di specifica competenza, quale quella richiesta per poter accedere a questa attività educativa, vale a dire la buona conoscenza della Lingua Inglese. “Enrico è l’esempio che le ambizioni sul futuro professionale si costruiscono anche negli anni della scuola, quando tanti sono i canali culturali a cui si può accedere e da cui si può suggere un’ulteriore conoscenza per sapersi orientare”. Così afferma la Dirigente Scolastica Maria Domenica Mallamaci, orgogliosa di aver contribuito a realizzare un sogno che forse potrà diventare realtà in un prossimo venturo futuro per Enrico.

Entrare nella Sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è cosa non da poco; incontrare personalità importanti, come Bill Clinton, ex Presidente degli Stati Uniti; Maurizio Massari, Ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite; Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità; approfondire l’ONU ed il suo funzionamento, il Consiglio di Sicurezza; fare focus sullo Yemen e sulla crisi socio-politica che sta vivendo: tante risorse umane con altrettante mirate conoscenze tematiche.

“ Se dovessi riassumere la mia esperienza in una sola parola, direi ‘arricchimento’ sotto tutti i punti di vista: una sola settimana a New York mi ha cambiato la vita ed è come se già sapessi cosa farò nel mio prossimo futuro, scegliendo fin da subito un percorso universitario che mi guiderà a potermi inserire nell’ambito della diplomazia. Non sarà un percorso facile, lo so, ma voglio credere fino in fondo nella professione a cui oggi mi sento destinato”.

Marilea Ortuso