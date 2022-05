Erdogan sceglie la linea dura: “no a Svezia e Finlandia nella Nato finchè sarò a capo della Turchia”

29 Maggio 2022 15:14

Recep Tayyip Erdogan lancia un ultimatum: la Turchia dirà no a Svezia e Finlandia nella Nato finchè ci sarà lui come presidente

La Turchia sceglie la linea dura. Ankara dirà no all’entrata di Svezia e Finlandia nella Nato finchè a capo del paese ci sarà Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters. Erdogan, l’unico dei leader Nato ancora in buoni rapporti con la Russia e con Vladimir Putin, si è opposto strenuamente all’entrata delle due nazioni nord europee nella Nato giudicandoli paesi “pro-terrorismo“. Il presidente turco ha, infatti, richiesto l’estradizione di alcuni terroristi legati al PKK che avrebbero trovato asilo in Svezia e Finlandia: solo a quel punto darà il suo benestare a due nazioni che, ad oggi, non sono “oneste e sincere“. “Finché Tayyip Erdoğan sarà a capo della repubblica, non possiamo davvero dire ‘sì’ ai paesi che sostengono l’ingresso del terrorismo nella NATO“, ha detto a Reuters.