29 Maggio 2022 17:20

Il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, sarà domani a Messina per sostenere la candidatura a sindaco di Franco De Domenico della coalizione di centrosinistra. La manifestazione si svolgerà in Piazza Casa Pia, a partire dalle ore 18. Prevista la partecipazione di Anthony Barbagallo, segretario regionale in Sicilia del partito.