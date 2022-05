Energia: Draghi, ‘ok a molte liberalizzazioni e importanti riforme per rinnovabili’

2 Maggio 2022 21:19

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Quello di oggi è un “provvedimento molto articolato”, che intende “difendere il potere di acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese ma è molto articolato nel senso che si estende in molte aree “. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“Approviamo molte liberalizzazioni importanti e riforme nel settore delle rinnovabili. Queste liberalizzazioni, queste semplificazioni ci permettono di affrontare la transizione ecologica e far fare quello che scatto negli investimenti sulle rinnovabili che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo”.