Energia: Draghi, gas? ‘Ue consapevole finanziare guerra, impossibile fare altrimenti’

31 Maggio 2022 17:10

Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) – PAgando il gas russo l’Ue finanzia la guerra e nell’Unione “questa consapevolezza c’è, sono 95 giorni che è iniziata la guerra, ma soprattutto in alcuni paesi c’è la consapevolezza di non poter fare altrimenti. E’ una situazione frustrante, che mette in grave imbarazzo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa a Bruxelles.