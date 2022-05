Emmanuel Goulin nuovo amministratore delegato di L’Oréal Italia

10 Maggio 2022 09:56

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – François-Xavier Fenart lascia il ruolo di amministratore delegato di L’Oréal Italia. Al suo posto L’Oréal Italia dà il benvenuto a Emmanuel Goulin, direttore generale della divisione Lusso in Italia. Goulin è entrato in L’Oréal nel 2000 come product manager di Lancôme nel Regno Unito. Nel corso degli anni ha ricoperto posizioni internazionali nel Gruppo con crescenti responsabilità fino alla più recente direzione del travel retail per Oréal Asia Pacific dove ha promosso una forte crescita del business. Emmanuel ha trascorso sei anni nel Travel retail, come Area Manager a Parigi e Division General Manager a Hong Kong.

Dopo due anni in Giappone, con il ruolo di Deputy GM di Shu Uemura DMI, è tornato in Francia come Direttore Generale della Business Unit Fragrances. Nel 2016 è nominato Direttore Generale di Travel Retail Asia Pacific. Insieme ai suoi team, Emmanuel vede triplicare le vendite, tanto da rendere quest’area la terza filiale L’Oréal dopo Stati Uniti e Cina. Già nei primi mesi dal suo arrivo in Italia, Goulin si è guadagnato la fiducia dei Luxe Team e dei rivenditori. Ha già avviato una serie di modifiche incentrate sulla creazione di valore, la semplificazione e la collaborazione interfunzionale, con risultati già tangibili.

Emmanuel Goulin e François-Xavier Fenart inizieranno il passaggio di consegne a giugno ed Emmanuel sarà pienamente in carica dal 1° luglio, mentre François-Xavier Fenart continuerà a supportarlo come consigliere fino alla fine di settembre. François-Xavier lascia il ruolo di Country Manager di L’Oréal Italia che ricopriva dal 2017. François-Xavier entra in L’Oréal alla fine degli anni ’80 nella Divisione Largo Consumo, occupando posizioni di crescente responsabilità in ambito commerciale. Nel gennaio 2001 inizia la sua carriera internazionale, prima a Taiwan come direttore generale della divisione PGP, poi in Olanda e successivamente in Brasile come country manager.

Dalla fine del 2011 François-Xavier si sposta in Spagna per assumere la posizione di Country Manager in un periodo delicato per il contesto economico, riuscendo a riportare la filiale a una crescita sostenuta. Anche nel contesto italiano è riuscito a guidare importanti trasformazioni: sotto la sua guida sono state riorganizzate le funzioni di Go to Market in tutte le Divisioni ed è stata modernizzata la Supply Chain con l’accentramento del servizio Credit Customer e la creazione della fabbrica di adempimento in Villanterio. Queste trasformazioni hanno portano a un’accelerazione dell’e-commerce. Durante questo periodo L’Oréal Italia ha riconquistato quote di mercato, topline e ha ripristinato fortemente la propria redditività.

‘François-Xavier ha contribuito a creare team forti e modernizzare il modo di lavorare nella filiale italiana, migliorando la collaborazione interdivisionale e funzionale. Sta quindi lasciando un’eredità molto solida in L’Oréal Italia, che è ben preparata ad affrontare le sfide future. Tutto il Gruppo si unisce me nel congratularsi con François-Xavier per la sua straordinaria carriera in L’Oréal e per il suo contributo in Italia, e nell’augurargli tutto il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita”, ha dichiarato Vianney Derville Vice Presidente Zona Europa. Derville ha aggiunto: ‘Emmanuel è un leader strategico e moderno, che promuove la collaborazione e il lavoro di squadra. Siamo molto fiduciosi che, con la sua vasta esperienza e la sua personalità coinvolgente, Emmanuel continuerà a guidare con successo i team di L’Oréal Italia nel loro viaggio di trasformazione”.