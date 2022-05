Emergenza rifiuti, l’annuncio di Lamorgese: “arrivano i rinforzi a Ciccarello, Arghillà e rione Marconi” | VIDEO

31 Maggio 2022 17:34

Per i quartieri in cui c’è maggiore bisogno di controlli, il Ministro dell’Interno ha promesso che a Reggio Calabria arriveranno 68 unità di personale di sicurezza

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina a Reggio Calabria è stato più lungo del previsto. Le autorità locali hanno discusso di tanti argomenti alla presenza del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: dai riscontro sui controlli e le operazioni contro le associazioni di criminalità organizzata, passando per l’emergenza migranti, fino all’aumento di organico delle forze di Polizia e Magistratura. Con il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, in modo particolare, si è parlato della situazione in cui versano alcuni quartieri della città. “Ho fatto presente che arriveranno 68 unità di personale di sicurezza per aumentare i controlli nelle aree più in difficoltà in vista dell’estate”, ha affermato il Ministro Lamorgese.

Fari puntati, quindi, sul tema della legalità, di cui si è parlato in modo molto approfondito con riferimento alla presenza della ‘ndrangheta non solo a livello locale ma su scala nazionale. E, per quanto riguarda i quartieri, si sono analizzati alcuni scenari cittadini particolarmente critici come Arghillà, Ciccarello e rione Marconi, “rispetto ai quali è stata evidenziata la necessità di una presenza costante e di un generale rafforzamento delle forze di polizia”. Il sindaco f.f. Brunetti ha spiegato che “un intervento deve necessariamente passare da un deciso aumento del personale in città”. E anche su questo la risposta del ministro è stata positiva “poiché avremo a breve l’immissione di circa sessanta unità che garantiranno un maggiore e più capillare controllo del territorio”.

Sul tavolo, infine, anche la questione riguardante le scadenze dei bilanci comunali, non si solo di Reggio Calabria, ma anche per altri Comuni che fanno parte della Città Metropolitana. “E’ un argomento che, peraltro, attanaglia tanti Enti in tutta Italia. La notizia data proprio qui da Reggio dal ministro è la proroga di un mese per il termine per il bilancio di previsione. Una decisione positiva che ci fa stare più tranquilli anche se, naturalmente, non attenderemo il 30 giugno per l’approvazione”, ha sottolineato in chiusura Brunetti.