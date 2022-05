Elezioni, Sicindustria e Ance Messina incontrano i candidati a sindaco

24 Maggio 2022 13:41

Presso il Salone della Borsa della Camera di Commercio, Sicindustria e Ance Messina organizzeranno un confronto tra gli imprenditori associati e i cinque candidati a sindaco

Giovedì 26, alle 10, presso il Salone della Borsa della Camera di Commercio, Sicindustria e Ance Messina organizzeranno un confronto tra gli imprenditori associati e i cinque candidati a sindaco, sul tema “Direttrici per lo sviluppo del territorio”. A seguire incontreranno la stampa. “Il futuro sindaco – affermano i presidenti di Sicindustria e Ance Messina, Pietro Franza e Giuseppe Ricciardello – sarà chiamato a guidare l’intera città metropolitana con ciò che questo comporta. Una opportunità e una responsabilità al tempo stesso. Di certo, se vorrà portare avanti un piano strategico per il territorio e quindi dare occupazione, creare sviluppo e assicurare servizi ai cittadini, dovrà essere capace di lavorare in sinergia con il mondo delle imprese, l’unico in grado di creare ricchezza, lavoro e moltiplicare i risultati degli investimenti e delle politiche di riqualificazione. Chiediamo quindi una cosa su tutte: capacità di governo e continuità amministrativa per portare a termine gli investimenti infrastrutturali e di riqualificazione urbana che cambino il volto dell’area metropolitana e riportino a casa i giovani, fruendo al meglio delle importanti capacità del settore edile, industriale, della cantieristica, del turismo, dei trasporti e dei servizi. E ancora, puntare su formazione e lavoro, sburocratizzazione, regole chiare e univoche, tempi certi, efficienza per le aree industriali e le nuove Zes. Finché ciò non avverrà, infatti, né le imprese né Messina potranno essere davvero competitive”.