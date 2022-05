Elezioni in Sicilia, Salvini: “con De Luca vinceremo a Messina e Palermo al primo turno”

13 Maggio 2022 12:41

Il leader della Lega ha risposto ad alcune domande sulle elezioni amministrative all’uscita dal bunker di Palermo dove si è recato per l’udienza del processo Open Arms

“Per la prossima udienza andrò a Messina dove vinceremo al primo turno”. E’ quanto ha affermato Matteo Salvini parlando al bunker di Palermo dove si è recato per l’udienza del processo Open Arms. Il senatore della Lega, imputato per sequestro di persona e rifiuti di atti d’ufficio per aver impedito, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi dalla nave della Ong catalana, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti per le prossime elezioni amministrative. “Vinceremo sia a Palermo che a Messina al primo turno, De Luca ha nove liste”, ha affermato il leader del Carroccio.

A Messina il suo partito ha scelto di sostenere col simbolo Prima l’Italia non il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Croce, ma quello di Sicilia Vera, Federico Basile, creando un’importante spaccatura con Fratelli d’Italia e soprattutto Forza Italia. In queste ore tiene banco nella città dello Stretto l’accusa che molti esponenti azzurri (da Tajani a Carfagna) hanno rivolto a Cateno De Luca, accusato di aver rivolto frasi sessiste nei confronti del deputato Matilde Siracusano, assessore designato da Maurizio Croce.