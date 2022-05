Elezioni Motta San Giovanni, Verduci resta il solo candidato a Sindaco: “sfida è adesso per il raggiungimento del Quorum”

14 Maggio 2022 13:59

Motta San Giovanni (Reggio Calabria) amministrative 2022: presentata una sola lista dopo il passo indietro di Latella (centrosinistra)

Giovanni Verduci resta il solo candidato a Sindaco al Comune di Motta San Giovanni, “la sfida è adesso per il raggiungimento del Quorum”. Un evento dettato dall’esclusione dell’avvocato Latella, che ha deciso di non candidarsi per il Pd e il centrosinistra. La presentazione delle liste si è chiusa alle 12:00 di oggi, 14 giugno, ed è stata presentata una sola Lista con candidato, l’attuale sindaco ed i 12 candidati alla carica di Consigliere Comunale, nonché il simbolo e il Programma amministrativo; occorre ora ottenere il numero di elettori necessario affinché la votazione sia valida. Il simbolo è rappresentato da un cerchio avente in alto la scritta bianca “La città che cresce” con raffigurato un castello, un promontorio, un faro, una ringhiera ed in basso la scritta bianca “Verduci Sindaco” su fondo rosso”.

“La lista è formata da tanti giovani, ci puntiamo molto, ma saranno presenti anche molti personaggi più esperti. Mi dispiace che non ci sarà alcun altra lista, per un dibattito che è al centro del confronto civile. Faremo di tutto per far comprendere la nostre linee programmatiche”, ha affermato Giovanni Verduci. Per l’ammissione delle candidature, ecco la Lista ed i candidati:

Lista “LA CITTA’ CHE CRESCE – VERDUCI Sindaco” con Giovanni Verduci candidato a Sindaco

CAMPOLO ROCCO ALBERTO MELITO PORTO SALVO 18/10/1974

CALABRÒ DANIELA REGGIO CALABRIA 27/06/1987

CASILE ANDREA MELITO PORTO SALVO 26/02/1959

GULLÌ FRANCESCO DETTO CICCIO MOTTA SAN GIOVANNI 06/08/1971

INFORTUNA DOMENICO DETTO MIMMO MELITO PORTO SALVO 13/11/1970

MALARA AUSONIA VINCENZA DETTA SONIA REGGIO CALABRIA 11/10/1989

MALLAMACI BENIAMINO REGGIO CALABRIA 09/02/1968

MALLAMACI ENZA MELITO PORTO SALVO 15/07/1973

SPANTI DOMENICO, FRANCESCO CARMELO REGGIO CALABRIA 23/02/1998

SURACE VINCENZO REGGIO CALABRIA 01/07/1981

VACALEBRE GIUSEPPINA BARBARA DETTA GIUSY PALMI 11/03/1989

VERDUCI CARLO MELITO PORTO SALVO 06/09/1993

Le votazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del nuovo Consiglio comunale si terranno domenica 12 giugno 2022 dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Nella medesima data con DPR sono stati indetti i 5 Referendum abrogativi in materia di giustizia. Il testo dei quesiti referendari ed ogni altra utile informazione è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno al seguente link: https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum.