Elezioni Comunali: Comitato rinascita Messina sostiene il candidato Croce

22 Maggio 2022 12:42

“Il dottor Maurizio Croce è il miglior candidato che rappresenta l’unica e possibile scelta per il bene e la salvaguardia della vallata e dei villaggi collinari tutti”, scrive in una nota il Comitato per la rinascita di Messina della vallata di Santo Stefano

Il Comitato per la rinascita di Messina della vallata di Santo Stefano, dopo un’attenta riflessione dell’offerta politica per queste elezioni amministrative, ha maturato la decisione di convocare un’assemblea pubblica, invitando il candidato sindaco Maurizio Croce, l’onorevole Matilde Siracusano e tutti i maggiori componenti della coalizione del centro-destra per queste elezioni. “Il perché di questa scelta è presto detto – si legge in una nota – . Il dottor Maurizio Croce è il miglior candidato che, grazie alle sue specifiche enormi competenze in ambito di dissesto idrogeologico, rappresenta l’unica e possibile scelta per il bene e la salvaguardia della vallata e dei villaggi collinari tutti”.

In quest’occasione “ci pregeremo di chiedere all’onorevole Matilde Siracusano, già vincente protagonista della battaglia per il risanamento delle baracche di Messina, di assurgere al ruolo di Madrina e garante delle istanze e delle problematiche che da sempre affliggono non solo la nostra amata vallata ma i villaggi tutti”. L’appuntamento è quindi fissato per il 3 giugno alle ore 19 in piazza Roma, dove il comitato accoglierà i graditi ospiti per poi raggiungere l’auditorium di San Gaetano di Santo Stefano Briga. Ivi è stato predisposto un tavolo tecnico composto da: la moderatrice della serata avv. Pina Abbate, dal presidente del comitato Pippo Floridia, l’onorevole Matilde Siracusano, il candidato sindaco Maurizio Croce, il dottor Lorenzo Mondello e da Nino Raciti, in qualità di membro fondatore il primo e anima instancabile del comitato il secondo.

“Graditi ospiti della serata saranno anche tutti i maggiori esponenti che compongono l’attuale coalizione di centro-destra per queste amministrative. Il promotore del comitato, Pippo Floridia, invita inoltre tutta la cittadinanza, a partecipare a questo importante evento, un’assemblea propedeutica al benessere futuro di quei villaggi da sempre dimenticati da tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo”, conclude la nota del portavoce del Comitato Adolfo De Angeli.