Elezioni Comunali a Palmi: inizia la campagna elettorale del Circolo Armino | CALENDARIO

14 Maggio 2022 08:53

Prende il via la campagna elettorale del Circolo Armino di Palmi

In occasione delle Elezioni Comunali di Palmi del prossimo giugno, si prepara anche il Circolo Armino. Il partito si presenterà con una lista, un programma e un candidato a sindaco, Pino Ippolito, pronto a confrontare idee e proposte con quelle degli altri candidati. “La nostra campagna elettorale prende il via”, si legge in un nota dove sono stati annunciati gli incontri con i cittadini:

Domenica 15 Maggio VILLA COMUNALE

Lunedì 16 Maggio TONNARA

Martedì 17 Maggio TAUREANA

Mercoledì 18 Maggio RIONE IMPIOMBATO

Giovedì 19 Maggio CITTADELLA

Venerdì 20 Maggio FERROBETON

Sabato 21 Maggio QUARTIERE PILLE

Mercoledì 25 Maggio PIAZZA BADOLATI

Giovedì 26 Maggio CONTRADA VITICA

Venerdì 27 Maggio VIA DE FRANCIA

Sabato 28 Maggio COOPERATIVE ORIENTE

Domenica 29 Maggio PIAZZALE IBICO

Ippolito sfida Ranuccio e Barone

Pino Ippolito, fondatore del Circolo Armino, dopo aver sfiorato il ballottaggio 5 anni fa, ci riprova mettendo insieme una squadra priva di simboli e collegamenti politici. Dovrà confrontarsi con gli schieramenti messi in campo dal sindaco uscente, Giuseppe Ranuccio, fieramente “civico” e con 5 liste in campo (Palmi condivisa, Avanti insieme, CambiaMenti, Obiettivo comune, Ranuccio sindaco) e da Giovanni Barone, ex primo cittadino. Quest’ultimo guida una coalizione di centrodestra ed è sostenuto da 8 liste: Politica libera, Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, Lega, Ogni giorno Palmi, Barone sindaco, Partecipazione popolare.