Elezioni Comunali Messina: De Domenico, Sturniolo, Totaro, Basile e Croce, ecco l’ordine sulla scheda

20 Maggio 2022 16:35

Messina: nell’ordine figureranno nelle schede di votazione per l’elezione a Sindaco, i candidati: Francesco De Domenico; Luigi Sturniolo; Salvatore Totaro; Federico Basile; Maurizio Croce

La Commissione Elettorale Circondariale ha proceduto stamani nell’Aula Consiliare di Messina all’estrazione dell’ordine di inserimento nelle schede elettorali dei candidati a Sindaco e delle liste collegate per l’elezione dei Consiglieri comunali, in programma il prossimo 12 giugno.

Nell’ordine figureranno nelle schede di votazione per l’elezione a Sindaco, i candidati: 1) Francesco De Domenico; 2) Luigi Sturniolo; 3) Salvatore Totaro; 4) Federico Basile; 5) Maurizio Croce.

L’ordine sorteggiato per le liste per l’elezione a Consigliere comunale è invece il seguente:

1) Pd Partito Democratico; 2) Messina In Comune – Sturniolo Sindaco; 3) Maurizio Croce Sindaco; 4) Franco De Domenico Sindaco; 5) Ora Sicilia; 6) Movimento 5 Stelle 2050; 7) Forza Italia Berlusconi; 8) Amo Messina – Basile Sindaco – Sicilia Vera; 9) Giov@Ni Per Messina; 10) Salvatore Totaro Sindaco Di Messina Ucdl; 11) Basile Sindaco Di Messina – De Luca Presidente – Sicilia Vera; 12) Gli Amici Di Federico – Basile Sindaco – Sicilia Vera; 13) Partito Animalista – La Spiga; 14) Prima L’italia; 15) Con De Luca Per Basile Sindaco – Sicilia Vera; 16) Italia – Unione Di Centro; 17) Noi Con L’italia Dc – Democrazia Cristiana; 18) Giorgia Meloni Fratelli D’italia; 19) Mai Piu’ Baracche – Basile Sindaco – Sicilia Vera; 20) Totaro Sindaco Futuro Trasparenza Liberta’; 21) Orgoglio Messinese – Basile Sindaco – Sicilia Vera; 22) Senza Se E Senza Ma – Basile Sindaco – Sicilia Vera; 23) Insieme Per Il Lavoro Clara Croce’ – Basile Sindaco – Sicilia Vera; 24) Coalizione Civica Per Messina.

Pertanto le coalizioni collegate ai candidati alla carica di Sindaco risultano come di seguito si riporta:

–Francesco De Domenico

Pd Partito Democratico

Franco De Domenico Sindaco

Movimento 5 Stelle 2050

Coalizione Civica Per Messina.

–Luigi Sturniolo

Messina In Comune – Sturniolo Sindaco.

–Salvatore Totaro

Salvatore Totaro Sindaco Di Messina Ucdl

Totaro Sindaco Futuro Trasparenza Liberta’

– Federico Basile

Amo Messina – Basile Sindaco – Sicilia Vera

Basile Sindaco Di Messina – De Luca Presidente – Sicilia Vera

Gli Amici Di Federico – Basile Sindaco – Sicilia Vera

Prima L’italia

Con De Luca Per Basile Sindaco – Sicilia Vera

Mai Piu’ Baracche – Basile Sindaco – Sicilia Vera

Orgoglio Messinese – Basile Sindaco – Sicilia Vera

Senza Se e Senza Ma – Basile Sindaco – Sicilia Vera

Insieme per il Lavoro Clara Croce’ – Basile Sindaco – Sicilia Vera.

–Maurizio Croce

Maurizio Croce Sindaco

Ora Sicilia

Forza Italia I

Giov@Ni Per Messina

Partito Animalista – La Spiga

Italia – Unione Di Centro

Noi Con L’italia Dc – Democrazia Cristiana

Fratelli D’italia