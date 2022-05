Elezioni Comunali Messina, il sondaggio ufficiale di SWG: Basile intorno al 40%, testa a testa Centro/Destra-Centro/Sinistra | DATI

26 Maggio 2022 11:12

Elezioni Comunali Messina, il sondaggio ufficiale di SWG: Basile al 40%. E’ una campagna elettorale dura senza esclusioni di colpi

Che Federico Basile, il candidato sindaco scelto da Cateno De Luca, fosse il favorito per la vittoria finale era risaputo, che potesse vincere al primo turno un pò meno. E’ quanto emerge da un sondaggio SWG commissionato da Sicilia Vera tra il 18 e il 24 maggio scorsi in cui si può notare come Basile, sia il grande favorito per vincere le elezioni a Messina. I vari tentennamenti e divisioni nella scelta del candidato sindaco da parte del Centro/Destra e del Centro/Sinistra di certo hanno ancor di più aiutato la coalizione di De Luca. E’ ovvio che, ancora mancano alcuni giorni di campagna elettorale, che è tra l’altro dura e senza esclusioni di colpi, e quindi tutto può succedere. Così come sembra evidente che, nel segreto delle urne, l’elettorale può confermare o ribaltare un sondaggio.

I dati

Secondo il sondaggio SWG, se si votasse oggi a Messina, Basile otterrebbe una percentuale di voti oscillante tra il 37 e il 41%, Croce tra il 27 e il 31%, De Domenico tra il 26 e il 30%, Sturniolo e Totaro sarebbero invece fermi ad una forbice tra l’1 e il 3%. Mentre in caso di ballottaggio il prossimo 26 maggio, Basile vincerebbe su Croce con il 57%, mentre con De Domenico lo vedrebbe vincitore con il 59%. Per quanto riguarda le varie liste, quelle di Basile arriverebbero al 40%, a seguire Centro/Sinistra con il 27,5% ed il Centro/Destra con il 28%.

Notorietà dei candidati

Federico Basile è conosciuto dal 54% degli intervistati, il 38% De Domenico, il 32% Croce, il 15% Totaro e il 12% Sturniolo.

La soddisfazione di De Luca

“Basta con le chiacchiere, ecco un sondaggio vero!” Così Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera commenta i risultati del sondaggio. “Il sondaggio– spiega De Luca- è stato eseguito dalla SWG azienda leader nel settore, che annovera tra i propri clienti LA7 e la RAI, solo per citarne alcuni. Lo pubblichiamo integralmente e ne abbiamo autorizzato la trasmissione alla AGCOM. Dopo tante voci incontrollate, aggiunge De Luca, ecco a voi dati certi e verificabili. Senza trucco e senza inganno, come siamo abituati a fare”.

