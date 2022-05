5 Maggio 2022 14:55

La coalizione di centrosinistra apre domani pomeriggio a Messina, ore 18 cine Lux, la campagna elettorale per il candidato sindaco Franco De Domenico. Saranno presenti il capogruppo del Partito Democratico, Debora Serracchiani, l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia e il segretario regionale del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo. L’ingresso all’interno della sala è consentito con mascherine ffp2.