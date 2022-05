Elezioni Comunali, l’Udc con “Bovalino al Centro”

25 Maggio 2022 10:08

A Bovalino l’UDC sarà protagonista con Domenico Sergi nella lista a sostegno della Pisciuneri

“L’UDC sarà presente in questa competizione elettorale con Domenico Sergi candidato nella lista Bovalino al Centro a sostegno di Daniela Pisciuneri”, è quanto scrive in una nota il commissario provinciale Paolo Ferrara. “Con i valori della nostra storia democristiana – prosegue– e forti della rappresentatività sia nel comprensorio della Locride che in tutto il territorio metropolitano, intendiamo essere il valore aggiunto della lista “Bovalino al Centro” per creare – in sinergia con tutte le anime civiche, politiche, professionali e imprenditoriali presenti all’interno della nostra lista – opportunità indispensabili al rilancio della collettività. Al primo punto strategico-elettorale per Bovalino l’UDC punta al miglioramento dei servizi essenziali. Infatti, forti dei risultati straordinari già ottenuti a Platì in un settore strategico come la gestione dei rifiuti, metteremo a disposizione ai futuri amministratori eletti la nostra esperienza maturata per potenziare il ciclo dei rifiuti con l’obiettivo di ridurre la TARI, la tassa che serve a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, già dal prossimo anno”.

“Attraverso azioni mirate al potenziamento della gestione del differenziato si vuole scommettere sulla creazione di un Centro di Raccolta Comunale RAEE con particolare attenzione ai rifiuti derivanti dalle parti elettriche ed elettroniche, con l’obiettivo di trasformare gli stessi rifiuti in grande risorsa per il comprensorio. Con l’ottimizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti non solo sarà possibile abbattere in modo consistente i rifiuti, ma soprattutto si potrà migliorare la qualità della vita di tutti i residenti di Bovalino.

Oltre ai servizi essenziali è necessario creare una concreta alternativa alla deludente classe politica attuale che abbia la grande capacità di ascoltare le istanze dettate dai territori, partendo proprio dalle periferie ovvero i luoghi maggiormente dimenticati dall’amministrazione comunale uscente. Bovalino ha bisogno di essere rappresentata da esperti e giovani amministratori, come il nostro Domenico Sergi, per dar voce a tutte le realtà territoriali culturali, politiche e sociali. Con Daniela Pisciuneri il 12 giugno la città di Bovalino eleggerà il suo primo Sindaco Donna e sarà il Sindaco di tutti”, conclude Ferrara.