Elezioni Comunali, Guarna: “Calanna si proietta al futuro con la risorsa Donna”

21 Maggio 2022 10:10

Maria Pia Guarna, insegnate, piscologa e aspirante Sindaco delle Pari Opportunità: “il mio primo atto sarà attivare la Commissione Pari Opportunità per far partecipare le donne alla gestione amministrativa con un ruolo da assolute protagoniste nelle importanti decisioni economiche, politiche e sociali di Calanna”

“La mia candidatura a sindaco non è da intendersi come l’ambizione di occupare una poltrona, ma semplicemente la volontà di dar voce a tutte le donne, ovvero la stragrande maggioranza dei residenti di Calanna”. E’ quanto afferma in una nota Maria Pia Guarna, candidato a Sindaco di Calanna (Reggio Calabria) con la lista “Liberi di Ricominciare – GUARNA Sindaco delle Pari Opportunità”. Molta attenzione è posta al tema della donna: “in ogni famiglia italiana è quasi sempre la donna a occuparsi dell’economia domestica, dalle scelte sulle spese di prima necessità fino a decisioni più importanti da prendere. Il parere della donna nella famiglia conta e l’importanza del suo ruolo lo si dimostra, soprattutto, quando con azioni mirate e strategiche ogni donna riesce a far quadrare i conti della famiglia. Se in ogni famiglia la donna è indispensabile, per Calanna le donne saranno una risorsa, una grande risorsa capace di scrivere il futuro nei settori strategici economici, politici e sociali del territorio”.

“La mia scelta di scendere in campo a rappresentare questo paese – prosegue – , a me caro e ricco di meravigliosi ricordi condivisi con altrettante persone meravigliose, è il mio modo per continuare a coltivare un po’ di quell’amore che la mia cara mamma ha dato ai tanti bambini che ha istruito durante il lungo periodo di insegnamento in quei luoghi ricchi di storia, cultura e tradizioni. A mio modo vorrei attraverso la mia professione e professionalità apportare un valore aggiunto a quello che già è stato creato per il paese andando a sviluppare attività e progetti legati alle mie competenze, cioè le pari opportunità e il terzo settore. Le donne del luogo avranno la possibilità di mettersi in gioco e dare il loro apporto e supporto al paese, attraverso progetti di valorizzazione del territorio di appartenenza, dove verranno svolte attività in cui l’artigianato locale , i prodotti tipici e i luoghi caratteristici , rappresenteranno i punti focali per dare, al paese, maggiore visibilità, anche a livello mediatico, così da garantire una maggiore affluenza turistica a cui, oltre alla parte storica, culturale e tradizionalistica, saranno utilizzate delle figure che garantiranno con la loro presenza che i servizi offerti siamo sempre efficienti ed efficaci. La presenza femminile, potrebbe fare la differenza ed offrire un nuovo punto di vista, una nuova prospettiva che ci permette di vedere con altri occhi ai problemi, cercando di trovare soluzioni rapide e facilmente realizzabili. Ma dal momento che le donne sono multi tasking, ho altrettanti progetti legati ai giovani e agli anziani che permettono alle due generazioni di essere l’uno il supporto dell’altra”.

Infine, gli obiettivi: “il mio primo atto sarà attivare la Commissione Pari Opportunità, attiva sin dal marzo del 2019 e mai incisiva nelle scelte amministrative. La Commissione sarà il volano di sviluppo del paese, il punto di aggregazione per consentire la partecipazione di tutte le donne alla gestione amministrativa con un ruolo da assolute protagoniste nelle importanti decisioni economiche, politiche e sociali di Calanna”.