Elezioni comunali Catanzaro, presentate le liste “Italia Al Centro” e “Cambiamo con Toti”

15 Maggio 2022 14:45

Elezioni Comunali Catanzaro: Toti e Quagliariello soddisfatti per l’importante radicamento sul territorio

Sono state regolarmente presentate le liste “Italia Al Centro – Donato Sindaco” e “Catanzaro Prima di Tutto – Cambiamo con Toti” a sostegno di Valerio Donato Sindaco. Si avvicina quindi l’importante appuntamento con le elezioni amministrative di Catanzaro del 12 giugno 2022. Il Presidente di Italia al Centro Giovanni Toti ha commentato la buona notizia: “Ci presentiamo alle elezioni comunali di Catanzaro con due liste competitive, con donne e uomini altamente di spessore, in grado di fornire un contributo determinante per portare alla guida della città il candidato Sindaco Valerio Donato. A tutti i candidati che saranno impegnati nella campagna elettorale, va rivolto un caloroso ringraziamento, sia per aver sposato il nostro progetto politico amministrativo moderato e liberale, sia per l’importante contributo di idee e di consenso che forniranno all’intera coalizione”.

Anche il Senatore Gaetano Quagliariello, nei giorni scorsi presente a Catanzaro per la presentazione del suo libro, ha sottolineato l’importante lavoro fatto dai rappresentanti locali. “Le liste – ha commentato Quagliariello – sono composte da persone di indiscussa competenza, esperienza e grande capacità, che insieme costituiscono una squadra vincente e che alla fine risulterà certamente fondamentale per l’intera coalizione. Dobbiamo intercettare i bisogni dei cittadini per cercare di trovare soluzioni e portare sviluppo a Catanzaro. Un plauso al coordinatore cittadino Andrea Amendola per il lavoro fin qui svolto e per tutto l’impegno che lo vedrà sostenere i candidati fino al 12 giugno. Grazie anche all’Associazione I Quartieri per aver condiviso e sottoscritto il nostro progetto”.

Infine il coordinatore regionale Francesco De Nisi ha evidenziato che “le nostre liste sono costruite per guardare al futuro e allo sviluppo della città. In questo momento storico è necessario lavorare tutti insieme per la ripartenza, sia dal punto di vista economico che sociale. Abbiamo scelto Valerio Donato perché siamo stati colpiti dalla sua competenza e dalla proposta che ci ha presentato per la città, ampia, concreta e attenta ai bisogni dei catanzaresi”.