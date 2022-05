Elezioni Comunali a Catanzaro: depositata lista Fratelli d’Italia per Wanda Ferro Sindaco

14 Maggio 2022 12:46

Fratelli d’Italia ha depositato la propria lista a sostegno di Wanda Ferro, candidato a sindaco di Catanzaro

Fratelli d’Italia, con i delegati Benedetta Villani e Pierpaolo Pisano, ha depositato la propria lista a sostegno del candidato a sindaco di Catanzaro Wanda Ferro. La notizia ieri ha creato caos nel centrodestra calabrese, che si presenterà quindi diviso alle elezioni Comunali. “Fratelli d’Italia – afferma l’on. Wanda Ferro – è l’unico partito del centrodestra che scende in campo con l’orgoglio del proprio simbolo e della propria coerenza. Diamo ai cittadini la possibilità di scegliere una proposta politica chiaramente di centrodestra, che ha il suo punto di forza nella linearità di comportamenti che tutti riconoscono a Giorgia Meloni, nella serietà e nella qualità delle nostre proposte. Per questo ringrazio tutto il partito per avere sostenuto questa scelta con fiducia e responsabilità, e tutti i candidati per la condivisione del progetto, per l’entusiasmo che hanno messo in campo e la voglia di dare un contributo alla crescita della città. Senza calcoli di interesse, senza condizionamenti, con il solo obiettivo – che abbiamo sempre tentato di perseguire – di offrire a Catanzaro la possibilità di un autentico rinnovamento della sua classe dirigente nel segno della qualità e del merito. Siamo certi – conclude Wanda Ferro – che riusciremo ad avere il consenso non solo degli elettori di centrodestra, ma di tanti cittadini a cui diamo la possibilità di una scelta libera e trasparente”.

Di seguito la lista di Fratelli d’Italia:

Aiello Elisabetta, Altilia Emanuela, Arcuri Andrea, Cavigliano Erika, Celia in Campagna Carmela detta Carmen, Celia Luciano, Chiefalo Carmela detta Carmen, Condello Elisabetta, Coppola Alessandro, Costa Domenico, De Nardo Luca, Del Vecchio Paola, Faga Gaetano Rocco, Gareri Dario, Grasso Elia, Iemma Sergio, Leone Serafina detta Sara, Manfredi Angela, Massara Giovanna, Matarese Fabio, Mellea Stefano, Miriello Nicola Cosimo Damiano, Moniaci Maria Giovanna, Nitti Francesco Saverio, Rajone Salvatore, Romeo Danilo, Rosati Tommaso, Sacchi Patrizia, Tallarico Felice, Tassone Luana, Torchia Sara, Verrengia Anna Chiara.