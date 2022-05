Elezioni Comunali a Catanzaro: Rino Colace è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia

7 Maggio 2022 10:33

Il consigliere dell’Ordine dei Medici ha deciso di sposare il progetto di Fratelli d’Italia, accettando di guidare “quella che è innanzitutto una sfida di rigenerazione della classe amministrativa cittadina”

E’ il dott. Rino Colace il candidato sindaco di Catanzaro per Fratelli d’Italia. Medico chirurgo, responsabile del servizio di endoscopia ambulatoriale del Policlinico universitario “Mater Domini”, presidente regionale della società scientifica Sied e consigliere dell’Ordine dei Medici, Colace ha deciso di sposare il progetto di Fratelli d’Italia, accettando di guidare “quella che – spiega – è innanzitutto una sfida di rigenerazione della classe amministrativa cittadina”.

“Con la coordinatrice provinciale on. Wanda Ferro e i vertici di Fdi – dice Rino Colace – abbiamo deciso di offrire ai cittadini catanzaresi una proposta politica chiara, coerente, identitaria, grazie all’impegno di donne e uomini – tra cui tanti giovani – pronti a mettere entusiasmo, capacità e competenza al servizio della città. In questi mesi Fratelli d’Italia ha lavorato alla costruzione di una proposta programmatica che abbiamo condiviso, in cui sono centrali i temi della sicurezza, del contrasto al disagio nei quartieri periferici, del sostegno ai più deboli, del diritto alla casa, del supporto alla natalità e alla famiglia, della tutela della salute, ma anche la necessità di favorire l’iniziativa economica e di garantire trasparenza amministrativa e capacità di sviluppare progetti in grado di trasformare le risorse del Pnrr in reali occasioni di sviluppo”. Colace ha alle spalle importanti esperienze amministrative, avendo ricoperto, tra l’altro, la carica di presidente del Consiglio comunale di Catanzaro e quella di amministratore unico della società di mobilità cittadina Amc.