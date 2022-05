16 Maggio 2022 09:56

Elezioni Comunali a Praia: Tesoro Calabria prende le distanze da “Punto e a Capo” e precisa che la candidata Selvaggi non fa più parte del movimento

In riferimento alle imminenti elezioni comunali di Praia a Mare, l’esecutivo del movimento civico Tesoro Calabria fondato e presieduto da Carlo Tansi, avendo avuto varie richieste di chiarimento in merito, precisa che “Elisa Selvaggi, candidata nella lista “Punto e a capo”, non fa più parte del movimento. Selvaggi è stata infatti allontanata dal movimento Tesoro Calabria – con provvedimento votato all’unanimità da un’assemblea dei soci tenutasi lo sorso anno dopo le ultime elezioni regionali (eccetto il voto di Tansi che si è astenuto per motivi di opportunità) – per comportamenti scorretti e contrari ai principi posti alla base dello Statuto dello stesso movimento. Selvaggi era già candidata nella lista “Tesoro Calabria con Tansi” alle regionali 2021, facendo anche parte dell’esecutivo. Tesoro Calabria vuole evitare un indebito accreditamento di appartenenza, allo stesso movimento, da parte di Selvaggi, notizia che ci risulta circolare tra gli elettori praiesi. Tesoro Calabria prende nettamente le distanze dall’ex componente dell’esecutivo Selvaggi, come pure dalla lista “Punto e a capo” e dal suo candidato a sindaco De Lorenzo – assunto nella struttura regionale dell’assessore Fausto Orsomarso, di Fratelli d’Italia, della giunta Occhiuto – poichè non rappresentano ideali, valori e stili di comportamento politico che hanno invece sempre contraddistinto il nostro sentire ed il nostro agire politico“, conclude la nota.