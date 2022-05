Elezioni Comunali a Messina: domani la presentazione della lista di Forza Italia

6 Maggio 2022 11:08

Messina: domani saranno presentati i 32 candidati che comporranno la lista di Forza Italia per il rinnovo del Consiglio Comunale

Domani, sabato 7 maggio, alle ore 11,00, presso la Sala Palumbo del Palacultura “Antonello da Messina”, situato in Viale Boccetta, saranno presentati i 32 candidati che comporranno la lista di Forza Italia per il rinnovo del Consiglio Comunale di Messina in occasione delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022. La presentazione dei componenti della lista avverrà alla presenza dei deputati regionali, on. Bernardette Grasso (Coordinatrice provinciale di Forza Italia) e on. Tommaso Calderone, della deputata nazionale on. Matilde Siracusano e della sen. Urania Giulia Papatheu. All’incontro sarà presente anche il candidato sindaco, dott. Maurizio Croce.