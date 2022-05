Elezioni Catanzaro, Orsomarso sostiene la candidatura di Wanda Ferro: “risveglia orgoglio della città”

15 Maggio 2022 09:04

L’assessore al Turismo definisce Wanda Ferro “una figura istituzionale di grande prestigio che ha contribuito a scrivere le pagine più entusiasmanti della storia amministrativa di Catanzaro”

“La candidatura di Wanda Ferro a sindaco di Catanzaro risveglia l’orgoglio di una città che deve affermare il suo ruolo di capitale della Calabria”. E’ quanto afferma l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, commentando la scelta di Wanda Ferro di candidarsi a candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Catanzaro in “solitaria” e senza l’appoggio del centrodestra. L’esponente del governo regionale poi prosegue: “Wanda è l’unico candidato donna, capace di rappresentare al meglio il centrodestra. Una figura istituzionale di grande prestigio, che rappresenta in maniera straordinaria la Calabria a livello nazionale, che ha passione, competenza, esperienza e capacità amministrativa – da assessore alla Cultura e da presidente della Provincia ha contribuito a scrivere le pagine più entusiasmanti della storia amministrativa di Catanzaro – ma è soprattutto un politico vicino alla gente, capace di ascoltare e interpretare i bisogni di ogni settore della società. Siamo tutti al suo fianco per vincere questa sfida di libertà e coraggio”.