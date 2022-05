E’ morto Ciriaco De Mita, ex premier e segretario della Democrazia Cristiana

26 Maggio 2022 09:52

E’ morto Ciriaco De Mita, eletto per la prima volta alla Camera nel 1963: fu un simbolo della prima Repubblica

E’ morto questa mattina uno degli ultimi simboli della Prima Repubblica: all’età di 94 anni è deceduto Ciriaco De Mita, ex premier, segretario della Democrazia Cristiana e attualmente sindaco di Nusco, piccolo paese campano. Esponente della corrente di sinistra, era figlio di un sarto, dopo il liceo si trasferì a Milano, alla Cattolica. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963. Nel 1969 divenne vicesegretario della Dc, quattro anni dopo per la prima volta ministro, all’Industria. Sul finire degli anni Ottanta, Ciriaco De Mita è stato contemporaneamente segretario della Democrazia cristiana e presidente del Consiglio dei Ministri.