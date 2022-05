Due mega crociere oggi a Messina: oltre 5mila visitatori in giro per la città | FOTO E VIDEO

18 Maggio 2022 16:11

Messina si avvicina alla stagione turistica con grande entusiasmo: in totale, da inizio anno, sono già 40 le navi da crociera attraccate al porto

Continuano ad approdare crociere al porto di Messina. Anche oggi lo scalo ha ricevuto due mega navi, che hanno riempito per quasi 700 m di lunghezza complessiva il fronte della banchina. “Hanno gareggiato per grandezza le due navi da crociera oggi a Messina”, scrive in una nota Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: il buongiorno al porto è stato dato dalla meravigliosa Norwegian Escape (326 m di lunghezza) e dal suo enorme marlin disegnato sulla prua, un simbolo che ricorda l’amato pescespada, felice abitante del mare dello Stretto. Subito dopo le 11 si è aggiunta poi l’elegante ed imponente Regal Princess (330 m). A passeggio ed in escursione 5000 passeggeri in totale; 2700 membri di equipaggio. Il porto di Messina ha già raggiunto 40 navi da inizio anno, un grande traguardo che sarà migliorato nelle prossime settimane e per tutta la stagione estiva.