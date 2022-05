Draghi: “indipendenti dal gas russo entro il 2024”

19 Maggio 2022 15:06

Le parole del Premier Mario Draghi nel corso dell’informativa alla Camera odierna, in cui ha parlato della guerra in Ucraina

“Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024: i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di quest’anno. Durante la mia visita a Washington ho condiviso con il presidente Biden la strategia energetica italiana e siamo d’accordo sull’importanza di preservare gli impegni sul clima che l’Italia intende mantenere”. Sono le parole espresse dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso dell’informativa alla Camera odierna, in cui il Premier ha parlato della guerra in Ucraina.

Per “diversificare i nostri fornitori ci siamo mossi rapidamente” con “l’obiettivo di incrementare le forniture di gas naturale di cui abbiamo bisogno come combustibile di transizione” – ha aggiunto – ma anche per “aumentare la produzione di rinnovabili”. C’è la “massima determinazione per eliminare i limiti burocratici” alle rinnovabili, per “distruggere le barriere agli investimenti”. “Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi – ha detto ancora – dobbiamo raggiungere prima possibile un cessate il fuoco e far ripartire i negoziati: è la posizione dell’Italia, dell’Ue e che ho condiviso con Biden”.