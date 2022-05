Dove e come comprare Shiba Inu (SHIB)?

20 Maggio 2022 13:16

Nel 2013, un gruppo di sviluppatori di software ha creato Dogecoin, una criptovaluta che deve il suo nome a un popolare meme di internet. Il progetto era uno scherzo, realizzato con l’intento di mostrare che migliaia di criptovalute venivano create senza un preciso scopo e senza considerare le esigenze di mercato a lungo termine.

Dogecoin ha segnato l’inizio di un nuovo tipo di criptovalute. Il mercato delle criptovalute adesso comprende centinaia di meme coin, tra cui ad esempio Dogelon Mars, Kitty Inu, Loser Coin, Hoge Finance, MonaCoin, DogeBonk, Woof, Pepemon Pepeballs, Zelda Inu, DogeCola, FarmerDoge e Zombie.

Uno di questi nuovi meme coin si è fatto conoscere nel corso del 2021. Shiba Inu – che prende nome dalla razza del cane del meme Doge – è divenuta una delle criptovalute più interessanti sul mercato quando il suo valore è salito da 0,00000004 euro per token di maggio 2021 a 0,00006135 euro ala fine di ottobre. Un valore pari a un euro in SHIB acquistato a maggio 2021 in meno di sei mesi era salito a più di 1.500 euro.

I gruppi SHIB su internet erano impazziti. L’investimento in meme coin ha iniziato ad apparire come un strategia intelligente.

Ecco una rapida panoramica e alcuni consigli su come comprare Shiba Inu.

COSA RENDE SPECIALE SHIBA INU?

Shiba Inu è stato lanciato ad agosto 2020 da una persona o gruppo anonimi che usavano il nome Ryoshi, che in giapponese significa “pescatore”. Al posto del dettagliato piano di progetto che di norma viene denominato “whitepaper”, lo SHIB aveva un “woofpaper”. Il progetto aveva sin dal principio toni ironici. Ma il token Shiba Inu non è uno scherzo.

Costruiti sulla blockchain Ethereum, i token Shiba Inu possono eseguire smart contract, creare token non fungibili (NFT) e fornire una rendita passiva agli utenti che fanno staking di token in pool di liquidità. L’ecosistema Shiba Inu comprende un exchange di criptovalute chiamato ShibSwap e una community di sviluppatori, la Shib Army.

A maggio 2021, Ryoshi ha inviato metà dell’offerta di SHIB – pari a 500 mila miliardi di token – al wallet di criptovalute pubblico di Vitalik Buterin, il creatore di Ethereum. Buterin ha immediatamente distrutto il 90% degli SHIB con un processo chiamato “burning”. Ha donato i token restanti, per un valore di circa 1 miliardo di dollari USA, a un fondo di assistenza per il Covid-19 in India.

Spesso chiamato anche il “Doge Killer”, Shiba Inu ha fornito notevoli ritorni agli investitori che hanno acquistato la criptovaluta quando il suo prezzo si aggirava appena sopra 0 €. Lo SHIB è ora quotato sulle maggiori piattaforme di criptovalute, compresa Kriptomat. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 13 miliardi di euro e un’offerta circolante superiore a 500 mila miliardi di token, lo SHIB è ora normalmente quotato tra le prime 10 o 20 criptovalute su molti exchange.

Ad agosto 2020, un singolo trader anonimo ha acquistato 70 mila miliardi di token SHIB per circa 7.000 €. Un anno dopo, il prezzo crescente dello Shiba Inu ha fornito un valore corrispondente di oltre 5 miliardi di euro, con una percentuale di rendimento di 7,1 milioni.

Tutto ciò ha reso Shiba Inu interessante per gli investitori lungimiranti.

COME E DOVE ACQUISTARE SHIBA INU

Ci sono un sacco di posti dove comprare criptovalute. Molte piattaforme vecchio stile richiedono agli acquirenti di installare wallet esterni, usare chiavi di crittografia esadecimali e interagire direttamente con la tecnologia blockchain. Per la maggior parte di utenti, un posto così non è quello giusto per comprare Shiba Inu. Se non si ha una laurea in informatica, il modo migliore per comprare e vendere SHIB è creare un account su una piattaforma di criptovalute custodial come Kriptomat. Questi servizi online forniscono la quotazione attuale degli scambi di SHIB e offrono la possibilità di effettuare un acquisto. Se sei un principiante nel mondo delle criptovalute e stai cercando di capire come acquistare Shiba Inu, le piattaforme custodial sono un’ottima scelta.

Creare un account non comporta soltanto la scelta di un nome utente e di una password. Gli exchange di criptovalute con una buona reputazione richiedono la verifica dell’identità dell’utente, per mezzo dell’invio di una copia di un documento ufficiale emesso da un’autorità statale e in alcuni casi di altri documenti. Queste norme, dette anche KYC (Know Your Customer) o adeguata verifica del cliente, sono richieste per legge dai siti e dalle applicazioni che rispettano le disposizioni antiriciclaggio previste dal GDPR dell’UE.

La verifica dell’identità può essere una procedura lunga e complicata che su alcuni siti richiede alcuni giorni o anche di più. Sui siti semplificati come Kriptomat, che opera in tutta l’UE e nel mondo, è possibile completare la semplice procedura prevista in pochi minuti.

Si comincia fornendo il proprio indirizzo e caricando una foto ad alta risoluzione del proprio passaporto (o in alcuni paesi della patente). Quindi Kriptomat ti guida attraverso la creazione e il caricamento di un selfie, cioè una foto che corrisponda a quella sul tuo documento rilasciato da un’autorità statale. Se tutto va bene, la tua identità verrà verificata nel giro di pochi minuti.

Il passaggio successivo è caricare dei fondi sul tuo account, in modo da poter comprare Shiba Inu e altre criptovalute. Le opzioni più comuni per farlo comprendono carte di credito e di debito, bonifici bancari e servizi di trasferimento di denaro come Neteller e Skrill.Le carte di credito e di debito generalmente sono il sistema più semplice, ma piattaforme di criptovalute con una solida reputazione offrono diverse opzioni.

Una volta che il deposito è arrivato sul tuo account, puoi effettuare un acquisto. A seconda della piattaforma, potresti dover andare nella pagina SHIB e premere “Compra” oppure selezionare “Compra” da un menu e scegliere SHIB nell’elenco delle criptovalute.

Tutto qui: ora sai tutto ciò che serve su come acquistare SHIB. La decisione principale da prendere è dove comprare Shiba Inu. Valuta le autorizzazioni, le procedure di sicurezza, gli strumenti di investimento e l’assistenza cliente delle varie piattaforme per individuare quella più idonea.

Per acquistare Shiba Inu, non c’è bisogno di avere a che fare con denaro fisico. I token che acquisti vengono trasferiti al tuo indirizzo elettronico nella blockchain Ethereum, che costituisce la base tecnica dello SHIB. In seguito, potresti scegliere di installare il software di un wallet di criptovalute che ti permette di accedere alla blockchain, ma la maggior parte di utenti preferisce servirsi di una piattaforma custodial come Kriptomat, che protegge i loro investimenti in criptovaluta e gestisce complesse transazioni nella blockchain per loro conto.