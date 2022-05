Domenica in Bici: escursione a Laureana di Borrello e Gimkana per bimbi | INFO

14 Maggio 2022 10:54

Domenica 15 maggio la Laureanese Team Bike invita tutti i cicloamatori della valle del Mesima all’escursione ciclistica non competitiva

Appuntamento da non perdere domenica 15 maggio a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria: l’Associazione sportiva dilettantistica Laureanese Team Bike promuove il primo Brevetto Escursione Ciclistica – BEC, aperto a tutti i cicloamatori. L’evento si svolgerà in collaborazione con Avis Laureana, Assipromos e Pro Loco. È prevista la partecipazione delle squadre ciclistiche locali e del sindaco di Laureana, Alberto Morano. Il percorso consentirà ai partecipanti di toccare, in un giro lungo 78 km con un dislivello di 1.010 metri, diversi territori dell’entroterra della valle del Mesima e della costa tirrenica: Laureana di Borrello, Monsoreto, Dinami, San Pietro di Caridà, Serrata, Candidoni, Nicotera, San Ferdinando, Rosarno. Quest’escursione ciclistica consentirà ai cicloamatori di godere della bellezza paesaggistica del nostro territorio: “è andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente, mentre in automobile ti restano impresse solo le colline più alte, e non hai un ricordo tanto accurato del paese che hai attraversato in macchina come ce l’hai passandoci in bicicletta. (Ernest Hemingway)”.

Domenica in Bici a Laureana di Borrello: il programma

L’appuntamento è in Piazza Indipendenza, punto di partenza della pedalata, alle ore 7.30 per la registrazione dei partecipanti. La partenza è prevista per le ore 9 e durante tutto il percorso i cicloamatori saranno scortati da un’ambulanza, messa a disposizione dal Comune di Laureana di Borrello; una navetta di supporto fornita da Avis Laureana e Assipromos e dalla presenza dei vigili urbani e della protezione civile di Laureana. Il rientro a Laureana è previsto per le ore 13-13.30. I partecipanti sono tutti invitati ad un Pasta party organizzato dal Ristorante Enotrio e dalla Laureanese Team Bike.

La Laureanese Team Bike ha pensato anche ai più piccoli che potranno cimentarsi nel pomeriggio in un percorso di abilità in bicicletta, la cosiddetta Gimkana. A partire dalle 15.30 in Piazza Giovanni Paolo II, grazie alla collaborazione dell’ASD Cicli Jiriti (UISP) di Reggio Calabria, i più piccoli dovranno affrontare un percorso con ostacoli e birilli, cronometrati, così da poter sviluppare il controllo delle due ruote.