Domenica 8 maggio la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria a Rizziconi

3 Maggio 2022 12:20

Miss Mondo Calabria si svolgerà presso il Centro Commerciale ‘Porto degli Ulivi’ a Rizziconi

La nota Agenzia calabrese “Andrea Cogliandro Eventi” che ha avuto l’incarico di rappresentare in esclusiva per la Regione Calabria Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, continua infatti a farsi il look organizzando una due giorni con un CASTING UFFICIALE giorno 7 Maggio alle ore 14.30 (sala convegni del centro commerciale) e una SELEZIONE UFFICIALE giorno 8 Maggio 2022 (nella galleria) alle ore 17.30 sempre al Centro Commerciale ‘Porto degli Ulivi’ a Rizziconi (RC).

Organizzato nella massima serietà e professionalità con shooting fotografici, make-up a cura del centro estetico ‘Beauty Elite’ di Reggio Calabria, presentato da Francesco Saltalamacchia e con la presenza dell’attuale MISS MONDO CALABRIA, la bellissima HIBA, ormai inserita lavorativamente nell’organizzazione dello stesso concorso.

Un altro passo in avanti per avere un quadro ben completo –commenta il patron Regionale ‘Andrea Cogliandro’ dell’agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi’ – e per questo ho deciso di organizzare ancora altri Casting, questa volta all’interno del Centro Commerciale, tra l’altro main sponsor ufficiale del concorso, che sarà aperto a tutte le future Miss che volessero mettersi in gioco in uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi al Mondo per poi iniziare con le selezioni ufficiali e invito le ragazze che le iscrizioni sono aperte sul sito missmondo.it