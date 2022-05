Domenica 1° Maggio di sole e caldo nel cosentino, primi turisti a Paola | FOTO

1 Maggio 2022 16:40

Splendida domenica di sole e caldo in provincia di Cosenza, mare straordinario e primi turisti a Paola

E’ una Domenica 1° Maggio, Festa del Lavoro, di sole e caldo nel cosentino, con un mare straordinario e con i primi turisti che affollano la spiaggia di Paola. Nella cittadina in provincia di Cosenza, è in corso una bellissima fiera in onore di San Francesco sul Lungomare.