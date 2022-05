Allerta Meteo: domani temporali in Sicilia, allarme giallo in provincia di Messina

27 Maggio 2022 19:21

Allerta Meteo gialla per quasi tutta la Sicilia nella giornata di domani, sabato 28 maggio. I dettagli

Arrivano i temporali. Dopo il caldo estremo dei giorni scorsi, il vento umido proveniente dal mare rende l’aria fresca nelle zone joniche al punto che Catania e Reggio Calabria non superano i +22/+23°C in pieno giorno. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 28 maggio. L’avviso prevede “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-occidentali” dell’isola. Attesi anche “venti forti dai quadranti occidentali sui settori meridionali”.