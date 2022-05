Motori, prevenzione e solidarietà: splendida giornata a Reggio Calabria per il Distinguished Gentleman’s Ride | FOTO

22 Maggio 2022 15:24

Brunetti al Distinguished Gentleman’s Ride: “Iniziativa di grande valore, attrattiva turistica e scopi benefici”. Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria ha parlato sul palco dell’evento che punta a raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità per la prevenzione e la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale

“Una splendida giornata nello scenario straordinario del nostro Lungomare Falcomatà, un’occasione per salutare e ringraziare gli amici bikers del Distinguished Gentleman’s Ride che hanno voluto organizzare questa bella manifestazione che coniuga la passione per i motori con la solidarietà, puntando i riflettori sulla prevenzione e la ricerca su alcune patologie come il cancro alla prostata e sulla salute mentale”. Ha commentato cosi il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti quest’oggi parlando a margine dell’evento andato in scena all’Arena dello Stretto sul Lungomare Italo Falcomatà. Alla manifestazione hanno preso parte anche l’Assessore delegato alla Polizia Muncipale Giuggi Palmenta, il Consigliere delegato allo Sporto Giovanni Latella e il Consigliere delegato ai Grandi Eventi dell’Amministrazione comunale reggina Marcantonino Malara.

“E’ questa la Reggio che vogliamo – ha aggiunto Brunetti – ricca di iniziative, capaci di creare attrattive turistiche e coniugandole con attività a scopi benefici. Abbiamo risposto positivamente all’appello degli organizzatori, favorendo questo evento che ospita per altro tanti visitatori provenienti da Calabria e Sicilia. Uno dei tanti eventi previsti per questa estate durante la quale la nostra città sta tornando a vivere in maniera più serena dopo due anni di difficoltà causati dalla pandemia. Siamo felici di poter ospitare eventi di questo genere – ha concluso Brunetti – e sono certo che, con l’Estate Reggina alle porte, non mancheranno le occasioni di poter rilanciare l’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e musicali di grande valore, capaci di costituire un ulteriore attrattore in chiave turistica ed economica per il nostro territorio”.