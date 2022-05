Disservizi elettrici a Reggio Calabria per lavori: la comunicazione ufficiale di e-distribuzione | INFO e DETTAGLI

27 Maggio 2022 21:18

Reggio Calabria: a causa di lavori in varie zone della città si potrebbero verificare disservizi elettrici. I dettagli

E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica in media/bassa tensione comunica che nelle vie sotto elencate del comune di Reggio Calabria e comprensorio in data 31/05/2022 potrebbero verificarsi delle brevi interruzioni di energia elettrica tra le ore 08.30 e le 16.30. Tale condizione è legata all’implementazione nell’area del comune di Reggio Calabria della rete di distribuzione “smart” che introduce ulteriore contenuto tecnologico nell’asset di distribuzione elettrica della città di Reggio Calabria al fine di migliorare il servizio offerto alla clientela in termini di continuità del servizio.

Le vie interessate sono le seguenti:

V Pentimele 5,Da 9 A 11,15, 8, 2/A,2a, Sn

V Vecch Pentimele Sn

V Pentimele Nord 2,10, Sn,Sn,Fs

V Spiaggia Pentim 19a,19b,19c

V Pentimele 20, 20a,20c

Pzl Svinc Autostrad 5, Sn

V Florio Molo Lev Sn

V Porto Sn

Pza Porto Sn

V Naz Pentimele 186

V Pentimele 37,41,Da 61 A 63, 43a,Da 12 A 14, Sn,Sn

V Vecch Pentimele Da 63 A 65, Sn

V Comunale 2,8,24,28,34

V Giuseppe De Nava Sn

V Naz Archi 56, Sn

V Naz Ii Tratto Da 85 A 87,91,95,107,Da 113 A 115,121,133, 101a,2,54,66,Da 72 A 74,84,92,96

V Naz Ii Trat C P 40

Vco Naz Ii Trat Ii 46

V Provinciale* Da 43 A 45,Da 51 A 53,57,Da 61 A 63,79,85,89,Da 93 A 97,101,125,

55b,95b,101b,94,100,128, Sn

V Provinc Armaca 65,77,87, Sn

V Prov Vco Frigo 101, Sn

Con Condorato* 7,11,15,21, Sn

V Naz Archi 57, 30,36, 22a,30b,38a, Sn

V Naz Ii Tratto 29,Da 33 A 35,39,45,Da 49 A 51,Da 59 A 61,65,Da 69 A 71, 71a,73a,75c,75d,4,Da 24 A

26,Da 32 A 36, 24a,28b,30d,32a,32b

Vco Naz Ii Trat III 3

Vco Naz Ii Trat V 8°

V S Maria Concess Sn

V Torr Scaciotti Sn

Vco Cappelleri 2, Sn

V Garibaldi A 353,357,361,Da 367 A 373,Da 377 A 379,387,Da 393 A 395,Da 407 A 409,Da 413 A 419,425,

415a,415c,417a,417b,417e,330,Da 350 A 352,356,Da 360 A 366,Da 372 A 374,Da 380 A 384,390,394, Sn

Con Variante A.Gar 41,51, 48,52,56, Sn

V Garibaldi A 1,21,Da 327 A 345,Da 349 A 351,

327c,327d,327e,327/E,329b,333b,333c,337a,339b,339c,339e,339f,339g,339h,341a,341b,347a,347f,347

G,347h,347n,347o,347p,347q,347s,347v,349c,349d,349f,349h,349 I,310,318,Da 322 A 326, 306f,306h,

Con Variante A.Gar Da 5 A 9,15,21,Da 31 A 35, 31b,2,Da 14 A 18, Sn

V Griso Da 11 A 13, Da 8 A 10,Da 18 A 20,24,Da 30 A 32, Sn

Vco Patrizio 3, Sn

Vco Itria 1, 2,Da 6 A 10, Sn

V Pietre Zita Sn

V Carmine 1 Sn

Qrt Archi Cep 1 Lotto Da 1 A 7, Da 2 A 8

Qrt Archi Cep 2 Lotto Sn

Qrt Archi Cep 3 Lotto 1, Sn

Qrt Comp 7 Quart Ce Sn

V Malavenda Lt Xi Da 21 A 25, Sn

V Naz II Tratto Sn

Con Scaccioti Ltvii Da 11 A 19,Da 47 A 53

V Malavenda Da 98 A 100, 100a, Sn

V Naz Archi 14, 14b

V Naz Ii Tratto Da 1 A 3, 1b,1d,1e,1l,1m,Da 4 A 12,16, 2b,4a,10d,10f,12a,12b,12d,12e,12f,12g, Sn

Sp 184gallico Sup. 10

Con Scaccioti Lot 6 Da 28 A 36

Con Scaccioti Lot 3 Da 2 A 6,Da 12 A 18,Da 22 A 26

V Cimitero Archi 5, 6

V Croce 5,13

Qrt Archi Cep Sn

Qrt A Cimino 11 Lotto Sn

Qrt Archi Cep 16 Lotto Da 3 A 7, Da 2 A 8

Qrt Archi Cep 17 Lotto 6, Sn

Qrt A Cimino 20 Lotto 5,Da 9 A 11,Da 15 A 23, 2,Da 6 A 20, Sn,Sn

V Naz Archi 1, 18, 18b,18e,18g,18l,18/O,20bis, Sn

V Naz Ii Tratto 3,Da 7 A 11,Da 15 A 17,Da 23 A 25, 3c,3e,3f,3g,5a,5b,5c,7a,7c,7d,7f,9b,15a,2,16, Sn

V Naz Ii Trat C P 2, 2ª

V Scaccioti Tor Sn

V Scaccioti Lt To Da 1 A 11

Con Bandiera* 16,Da 20 A 22, 20a, Sn

V Carmine 1 2

V Malavenda Da 11 A 13,25,Da 41 A 43, Da 2 A 4,12,32,38,44,48,52, 6/8, Sn

V Sant Anna Archi 39, Da 10 A 12,16, Sn

V Gran Madre Di Dio Da 2 A 10,18

Con Scaccioti Lot 5 Da 15 A 19, Da 24 A 28

V Cimitero Archi 9,13,Da 17 A 21, Da 6 A 26,30,38,44, 22a,36a, Sn

V Croce 13,Da 35 A 37, 28,Da 32 A 36, 28a

Qrt Archi Cep Sn

Qrt A Cimino 14 Lotto Sn

Qrt Archi Cep 15 Lotto Da 1 A 7, Da 2 A 8

Qrt A Cimino 18 Lotto 5, 48, Sn

Qrt Archi Cep 11 Lotto 1,5,Da 11 A 13,17,Da 21 A 23, 2,Da 6 A 8,Da 12 A 24, Sn

Qrt A Cimino 20 Lotto 1

Qrt Cep Archi Lt 21 Da 1 A 3, Da 2 A 10

Con Condorato 31

V Naz Archi Sn,Sn/A,Sn/B,Sn/C

Sp 184gallico Sup. Sn

V Naz II Tratto 3