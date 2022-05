10 Maggio 2022 11:49

Domani, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà un incontro tra il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, e l’assessore alle Politiche sociali, Tilde Minasi

Domani, mercoledì 11 maggio, alle ore 11, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà un incontro tra il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, e l’assessore alle Politiche sociali, Tilde Minasi, per discutere sulle problematiche della disabilità che interessano la Calabria e per aprire un confronto sulla legge delega. All’incontro parteciperanno anche le Associazioni e le diverse Organizzazioni del settore.