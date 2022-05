L’ex Iena siciliana Dino Giarrusso lascia il M5S: “con il Governo Draghi è morto il Movimento”

25 Maggio 2022 11:45

Il siciliano Dino Giarrusso, ex inviato delle Iene, lascia il Movimento 5 Stelle: i motivi annunciati in diretta tv

Dino Giarrusso non fa più parte del Movimento 5 Stelle. L’ex inviato delle Iene, siciliano, ha annunciato la decisione a “Coffee Break” su La7. I motivi sono legati ai valori del partito, cambiato da quando è presente al Governo Mario Draghi: “ho grandissima stima per Giuseppe Conte – ha detto – per quel che ha fatto come presidente del Consiglio, per me il migliore degli ultimi 20 anni. In Europa ha saputo difendere l’Italia rischiando. Gli altri eurodeputati venivano da noi a dire che era un fenomeno. La mia stima per la persona è massima e tale resterà”.

Ma, precisa, la scelta di lasciare arriva per la permanenza in “un governo in cui fatico a capire perché dobbiamo starci. Faccio un esempio: noi abbiamo dato vita al superbonus, una misura che ha rivitalizzato l’economia, in Europa lodata da von der Leyen, ma Draghi viene a Strasburgo e ne parla malissimo. Come facciamo a non farci rispettare così? I provvedimenti presi da questo governo porteranno a migliaia di posti di lavoro persi, a ‘falliti di Stato’, con imprese al collasso. Perché non ci facciamo rispettare? Non sono io che lascio il M5S, ma è il M5S che ha perso i suoi valori, stando in un governo che non ci rispetta, che ha visto morire i valori del Movimento. Di Battista ha lasciato proprio quando abbiamo deciso di appoggiare Draghi”.

Giarrusso creerà un nuovo movimento, ma prima ha provato a confrontarsi con Conte: “anche ieri gli ho scritto un messaggio prima di venire qui ma non ho avuto nessuna risposta. Sto fondando un nuovo movimento politico. Ne ho parlato con tante persone”, a partire da “fuoriusciti e scontenti” del M5S “ma non solo. Dico ai delusi: ‘venite, parliamone insieme’. Se ne ho parlato con Di Battista? No, non ne ho parlato con lui…”.