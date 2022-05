Ucraina, parla la moglie di Zelensky: “neanche la guerra può sottrarmi mio marito”

22 Maggio 2022 12:09

Olena Zelenska, moglie del presidente Zelensky, parla del rapporto con il marito e delle fasi iniziali della guerra

“Nessuno mi sottrae mio marito, nemmeno la guerra“. Una frase forte, pronunciata da una donna altrettanto forte. Sono le parole espresse da Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una rara intervista rilanciata dalla BBC. La first lady appare di fianco al presidente, per la seconda volta insieme dall’inizio della guerra, e racconta il rapporto con il marito e le fasi iniziali della guerra in ucraina.

“La nostra famiglia è distrutta, come qualunque famiglia ucraina“, spiega Zelenska, seduta con il marito attorno a un tavolo apparecchiato per un the pomeridiano, insieme a due giornalisti. “Se la guerra mi ha portato via mio marito? Nessuno mi sottrae mio marito, nemmeno la guerra. Ma sì, lui vive per il suo lavoro e noi quasi non riusciamo a vederlo. Non l’abbiamo visto affatto per due mesi e mezzo. Ci siamo solo parlati al telefono. E sono molto grata per questa occasione perchè questa intervista ci permette di passare del tempo insieme“, afferma Zelenska. Zelensky ci scherza su: “sì, un appuntamento in Tv. Grazie”.

Le domande si spostano poi verso il giorno dello scoppio della guerra: “ricordo di essermi svegliata con suoni strani all’esterno, come probabilmente è accaduto a tutti. Era buio, quasi notte, e ho visto che Volodymyr non era accanto a me. Sono andata nella stanza accanto ed era già vestito con un abito, ma senza cravatta. Gli ho chiesto: ‘che sta succedendo?’ E lui mi ha risposto: ‘è iniziata’. Non riesco a descrivere le emozioni, ansia, stupore. Mi ha detto questo e se n’è andato. Dopo non ci siamo visti per molto tempo“, conclude la first lady.