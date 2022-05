Guerra Ucraina, Di Maio: “Italia vuole escalation diplomatica. L’Europa ponga tetto al prezzo del gas”

7 Maggio 2022 14:38

Luigi Di Maio torna a parlare della guerra in Ucraina: l’Italia spinge per “un’escalation diplomatica”, dall’Europa ci si aspetta un atto di coraggio nel fissare un tetto al prezzo del gas

“L’approccio del governo italiano è quello di costruire un’escalation diplomatica, non militare. Anche con la visita del presidente del Consiglio negli Usa, si continuerà a lavorare nell’ottica della pace in Ucraina“. È quanto dichiarato da Luigi Di Maio in merito alla posizione favorevole degli USA sull’invio di nuove armi all’Ucraina. Il ministro degli Esteri ha sottolineato come “tutti siamo d’accordo che, nell’ambito del principio di legittima difesa, dobbiamo supportare l’Ucraina, ma non oltre. Questo dev’essere sempre il nostro faro in qualsiasi decisione prenderemo“.

Di Maio ha poi aggiunto che “l’Ue dev’essere molto coraggiosa, sono giorni molto critici per l’Unione europea“. Sulla questione delle sanzioni alla Russia e dell’imposizione di un tetto europeo al prezzo del gas, Di Maio ha dichiarato: “l’Italia non pone veti, continua a lavorare affinchè, con strumenti pacifici, si possa colpire Putin per portarlo al tavolo. L’Ue sia coraggiosa e permetta con il tetto europeo al prezzo del gas di consentire alle nostre famiglie di non spendere gran parte dei loro introiti in bollette energetiche e negli aumenti per i beni di prima necessità“.