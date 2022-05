Di Chiara ancora alla Reggina? Parla l’agente: “offerte dalla A, ma Reggio è nel suo cuore”

2 Maggio 2022 13:52

Le parole dell’agente di Gianluca Di Chiara in merito a una possibile permanenza in riva allo Stretto

Il miglior giocatore della Reggina in questa stagione, senza sé e senza ma. Per continuità, costanza di rendimento, prestazioni. C’è un unico intoppo, però: dopo due anni in prestito, come da contratto, tornerà alla società di appartenenza. Stiamo parlando di Gianluca Di Chiara e della sua esperienza in riva allo Stretto. Dopo qualche mese di difficoltà e adattamento al suo arrivo, con Toscano, l’ottimo girone di ritorno con Baroni e la consacrazione nella stagione corrente, dove si è riscoperto anche braccetto con Stellone, riscoprendo più ruoli del campo e trovando anche uno splendido gol contro il Pordenone.

Ma il suo futuro? Il giocatore è del Perugia e il suo contratto prevedeva due anni di prestito secco e poi il ritorno alla società di proprietà; solo la Serie A avrebbe garantito il riscatto automatico. Ed è proprio questo che conferma il suo agente Francesco Verre ai microfoni di Tuttomercatoweb: “il suo cartellino è del Perugia, quindi tecnicamente dovrà far rientro nella formazione umbra” spiega, evidenziando però come “il suo campionato di altissimo livello ha attirato le attenzioni di vari club che puntano alla promozione e di qualche società di Serie A, ma chi vorrà aprire una trattativa dovrà sedersi intorno a un tavolo anche con la dirigenza del Grifo”.

Dunque, a detta del procuratore sono arrivate offerte importanti, anche dalla Serie A, e a decidere il futuro sarà solo e soltanto il Perugia. Fortemente in salita, quindi, una permanenza a Reggio Calabria, anche perché la massima serie alletta, nonostante l’eventuale volontà del calciatore a discutere di una permanenza: “la Reggina aveva un obbligo di riscatto in caso di Serie A, obbligo ovviamente decaduto, bisognerà vedere – dice ancora l’agente – se i nuovi parametri imposti dalla società, dei quali ha recentemente parlato anche il Ds Taibi, coincideranno con le richieste del Perugia. Da parte nostra c’è sicuramente massima disponibilità a parlare, visto che Reggio è entrata nel cuore del ragazzo, che si è trovato bene sia in campo che fuori”. Confermate quindi le impressioni già espresse dal giocatore, ma anche la volontà della società amaranto a parlarne: Taibi lo farà, ma sa già che non sarà semplice, anche in virtù della nuova politica sul mercato.