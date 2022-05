Delrio: “Draghi dica a Biden di abbassare i toni”

8 Maggio 2022 15:23

Le parole dell’ex ministro Graziano Delrio sulla guerra in Ucraina e sul ruolo di Europa, Italia e Stati Uniti

“Draghi dovrebbe dire a Biden di non esasperare i toni”. L’Europa dovrebbe cessare di mostrarsi “assente e spettatrice. Perché Draghi, Macron, Scholz e Sanchez non si fanno promotori di una mediazione?”. Al termine del conflitto in Ucraina non ci saranno “Paesi vincitori e Paesi vinti da questa guerra”. E in ogni caso “non facciamo gli ipocriti. Le armi sono tutte pericolose e possono uccidere. Nel momento in cui decidiamo di aiutare la resistenza ucraina, stiamo decidendo comunque di fornire strumenti di morte. Diverso dire però che solo con le armi si fa la pace con la Russia. La deterrenza non risolve nulla, da uno scontro nucleare non ci sarebbe un dopo. E’ il disarmo l’unica logica, non quella bellica, altrimenti stiamo accettando di lavorare con Putin sul suo terreno, invece che sulla forza della democrazia e dei diritti. Ma perché non ci crediamo? Non sono solo chiacchiere da pacifisti”. Ad affermarlo, in un’intervista a La Stampa, è l’ex ministro Graziano Delrio. Secondo l’esponente del Pd la corsa al riarmo è follia “e anche il mio partito è contrario alla corsa al riarmo. Siamo in una notte buia che può portare a conseguenze imprevedibili per i popoli europei”.

E alla domanda se Letta ha sbilanciato troppo il partito sulla guerra e poco sulla pace, Delio ha affermato che il segretario del Pd “aveva il compito di guidare, senza se e senza ma, una risposta forte e di indicare una via europea. E lo ha fatto”. Il lavoro di costruzione della pace è stato “paziente, lento, è molto faticoso, abbiamo bisogno di riportare a un tavolo l’aggressore. Ci vuole coraggio a fare la pace, più che a fare la guerra. Le parole spese dall’Inghilterra o da chi pensa che la pace consista nel piegare Putin mostrano una grande irresponsabilità – ha rimarcato Delrio – Gli americani dovrebbero stare attenti a non usare questi toni”. A Biden “Draghi dovrebbe dire questo e anche che l’Italia fa la sua parte, ma vuole promuovere, come diceva Moro nel 1975, un quadro di sicurezza in cui l’Europa sia protagonista, senza delegarlo alla Nato“.

Salvini: “d’accordo con Delrio, Biden abbassi i toni”

“Sono d’accordo con Graziano Delrio. Biden abbassi i toni, basta guerra, Italia ed Europa siano mediatori e portatori di pace”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’intervista di Graziano Delrio (Pd) a La Stampa.