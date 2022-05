3 Maggio 2022 16:54

Alcuni delfini sono stati immortalati a Scilla, proprio sotto il Castello Ruffo: nuotano, saltano e giocano con lo sfondo di uno scenario mozzafiato

Uno spettacolo meraviglioso, uno scenario mozzafiato. E’ quello di oggi a Scilla, zona Nord di Reggio Calabria. Un utente, Giuseppe Arbitrio, ha filmato la presenza di alcuni delfini sulle acque reggine: nuotano, saltano e giocano proprio sotto la roccia del Castello Ruffo, come si può vedere dal video in basso. Il tutto, con l’armonico sfondo del cielo azzurro, che si confonde con il colore di un mare limpido. In basso il video.