“Condanniamo le frasi di De Luca contro Siracusano”: la nota dei deputati contro l’ex sindaco

14 Maggio 2022 10:01

I due deputati stigmatizzano ogni linguaggio a sfondo sessista rivolto alle donne nella società e nei diversi livelli istituzionali

Ennesima nota contro l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, per aver pronunciato presunti insulti sessisti nei confronti del deputato Matilde Siracusano. “Esprimiamo ferma condanna per gli attacchi ricevuti dalla deputata Matilde Siracusano e nel confermarle la nostra solidarietà, condanniamo ogni linguaggio a sfondo sessista rivolto alle donne nella società e nei diversi livelli istituzionali, che sono state e spesso sono ancora oggetto di offese”. Lo scrivono in una nota i deputati di Coraggio Italia Stefano Mugnai e Felice Maurizio D’Ettore, quest’ultimo, tra l’altro, coordinatore regionale del partito in Calabria.

“Le parole di Cateno De Luca sono inqualificabili – concludono i due esponenti di Coraggio Italia – . Chi ricopre ruoli pubblici ha il dovere di dare il buon esempio mettendo fine una volta per tutte ad attacchi come questi che legittimano una vergognosa e non più accettabile discriminazione delle donne nella società, nel mondo del lavoro, nelle Istituzioni, nella vita politica”.