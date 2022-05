De Luca come Ferdinando II e il Regno delle Due Sicilie: “fondato il movimento meridionalista”

4 Maggio 2022 16:26

Cateno De Luca annuncia di aver firmato il “patto di Fiumicino” che concretizza la nascita del “nuovo movimento meridionalista”

Cateno De Luca ha realizzato il suo sogno, creare il movimento meridionalista. Ad annunciarlo è stato l’ex sindaco di Messina, attuale candidato presidente alla Regione Siciliana, tramite le proprie pagine social. “Sottoscritto il patto di Fiumicino per un nuovo movimento meridionalista per riporre al centro del dibattito politico la questione meridionale non più in chiave meramente rivendicazionista”, spiega in un post pubblicato su Facebook. Quella che poteva sembrare una suggestione è invece diventata (quasi) realtà: il vulcanico rappresentante di Sicilia Vera già in passato aveva profilato questa possibilità, cresciuta ancora di più dopo l’avvento del presidente Mario Draghi. Gli sforzi dell’attuale governo sul Pnrr nei confronti del Sud non sono mai andati giù davvero a Cateno De Luca, che adesso vuole “separarsi” dal resto del Paese e formare un partito che possa rappresentare il Meridione. Come il Regno della Due Sicilie e uno dei suoi re Ferdinando II di Borbone, per fare un assurdo paragone.

“Se il governo Draghi non inserirà nel Recovery Plan la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina lancerò il movimento politico del meridione per cacciare tuti i ladri di consenso elettorale che siedono in Parlamento e credono di rappresentare il Sud, ma agiscono come gli ascari per salvare la propria poltrone e servire i padroni dei partiti”, è stato l’avvertimento di De Luca lanciato circa un anno fa. “Non mi importa della mia carriera politica perché non ha senso combattere in trincea per cercare di elevare gli standard dei servizi municipali e risolvere le questioni strutturali territoriali quando i nostri figli e nipoti muoiono e moriranno di fame e dovranno emigrare al Nord Italia o, ancora peggio, all’estero”, affermava ancora. Dalle parole si è passati ai fatti, così il prossimo 9 giugno a Messina sarà creata l’assemblea costituente del nuovo movimento politico. I dettagli, come spiega De Luca, saranno resi noti nelle prossime settimane.