DDL Appalti, Fillea CGIL e Filcams: ripristinato l’obbligo della clausola sociale nei bandi di gara

30 Maggio 2022 13:12

Magnifico risultato raggiunto grazie all’azione concertata tra sindacati, lavoratrici e lavoratori

“Grazie ad un emendamento approvato dalla Commissione Ambiente della Camera, che modifica il precedente testo varato dal Senato, è stata ripristinata la clausola sociale nei bandi di gara. Non sarà più una scelta aziendale quella di inserire o meno formule a tutela di chi dovrà garantire i servizi al centro dei bandi. La clausola sociale è uno strumento indispensabile che impone alle imprese che subentrano negli appalti di riassumere tutto il personale precedentemente impegnato. Questo grande risultato è stato raggiunto grazie alla perseveranza e alla costanza dell’operato della Fillea Cgil e della Filcams, insieme alla Confederazione e alle altre categorie interessate, nell’azione di denuncia e di richiesta di modifica del testo del DDL Appalti uscito dal Senato. Le forze politiche di maggioranza hanno questa volta accolto la richiesta di aiuto da parte dei sindacati e delle lavoratrici e dei lavoratori.

La Fillea Cgil e la Filcams Reggio Calabria-Locri esprimono grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, un traguardo a forte tutela del diritto al lavoro. La clausola sociale è, infatti, un istituto finalizzato a salvaguardare livelli occupazionali e condizioni di lavoro riconosciuti dalle imprese aggiudicatrici a lavoratrici e lavoratori nel caso di aggiudicazione ad altra impresa da parte della stazione appaltante. Il non ripristino di questa clausola, lasciando alla discrezionalità aziendale la scelta o meno di adottare tale clausola, avrebbe di fatto leso le lavoratrici e i lavoratori che operano in appalti ad alta intensità di manodopera, con orari e quindi stipendi certamente non elevati, in servizi essenziali come ospedali, strutture socio-sanitarie, scuole, uffici pubblici.

Sempre in prima linea a difesa del diritto al lavoro, siamo fermamente convinti che l’azione concertata e il dialogo costruttivo tra sindacati, politica e mondo del lavoro siano fattori determinanti per ottenere importanti successi e creare una società senza discriminazioni e fondata sul diritto al lavoro”. È quanto affermato in un comunicato stampa a firma di Samantha Caridi (Segretaria generale Filcams Reggio Calabria – Locri) e Endrio Minervino (Segretario Generale Fillea CGIL Reggio-Locri).