Un pezzo di Sicilia a X Factor 2022: l’eoliano Dargen D’Amico fra i nuovi giudici 

24 Maggio 2022 15:58

Dargen D’Amico sarà fra i nuovi giudici di X Factor 2022: il rapper con origini siciliane è il terzo giudice confermato dopo Fedez e Ambra Angiolini

In attesa del 4 giugno, data di inizio delle audizioni per la nuova stagione, inizia a prendere forma la squadra dei giudici di X Factor 2022. Il fortunato talent show musicale vedrà grandi novità fra i protagonisti, con 3 dei 4 nomi già confermati. Dopo il grande ritorno di Fedez e l’esordio di Ambra Angiolini, il terzo giudice sarà Dargen D’Amico.

Il rapper nato a Milano, ma con origini delle Isole Eolie (i genitori sono originari di Filicudi, provincia di Messina), aggiungerà il suo talento e la sua verve eclettica al programma sulla scia del grande successo di Sanremo. Il brano presentato all’ultimo Festival, “Dove si balla“, è Doppio Disco di Platino con oltre 80 milioni di stream complessivi e più di 20 milioni di view. Dieci gli album pubblicati in carriera, dagli storici “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008), in grado di cambiare i canoni dell’hip-hop italiano, fino all’ultimo pubblicato nel marzo 2022, “Nei sogni nessuno è monogamo”. Tante le collaborazioni con gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana come Marracash, Fabri Fibra, Fedez, Rkomi, Tedua ma anche Enrico Ruggeri e gli 883.